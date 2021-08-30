أحمد سعد لجمهوره فى أحدث ظهور له : للرياضة عنوان

نشر الفنان احمد سعد صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام".

وعلق حمد سعد ائلا “ للرياضه عنوان ”.

يذكر أن كشف الفنان أحمد سعد عن تعرضه الى موقف غريب أثناء احياءه أحدى الافراح و قال أحمد سعد : “ كنت بغني في فرح ولكن الفرح كان مليء بالبكاء ، بدأت بأغنية (كل يوم) والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية (بحبك ياصاحبي )قامو الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنيهة بحبك ياصحبي ،

ماتغنيش بحبك ياصاحبي .. مافهمتش في ايه ؟! فماغنتش (بحبك ياصاحبي)، والعروسه قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح ! ، فغنيت أغنيه تانيه قامت العروسه قامت تاني وعيطت وسابت الفرح ! ، مكنتش فاهم في ايه ؟! طب أغني ايه ؟!" .



أستكمل أحمد سعد: “ المعازيم قالولي معلش لان هي بتحب ابوها جدا وابوها كان بيحبك حب غير عادي وانت بالنسبه له اهم حد وكل الاغاني بتاعتك لها ذكريات مع ابوها ، وهي كانت بتغنيله (بحبك ياصاحبي) لو هو موجود دلوقتي كان اول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هايكون انت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح” .



بينما اختتم أحمد سعد حديثه: “ العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر ابوها وتعيط ، العروسة دي علمتني يعني ايه بنت بتحب ابوها وان الحب ده قد ايه حقيقي وصادق ونقي وان الاب ده كان راجل طيب و أب حنين علشان يتغناله من بنته بحبك ياصاحبي الله يرحمه” .