حدث ليلا.. زيادة كبيرة في أعداد كورونا.. إيقاف شيكابالا 8 أشهر.. حكم جديد ضد محمد رمضان و يوم حزين في أمريكا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا ومستشار الرئيس يحذر من الموجة الرابعة من كورونا ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 432 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238249 حتى اليوم.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة.

رصد موقع صدى البلد مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا مركب الموت والهجرة غير الشرعية منهم 11 شابا غرقوا من قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية. وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة ، مساء الجمعة الماضي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن قامت الوزارة بالتوسع في البرامج البينية والبرامج التي تحتاج إلى السوق العالمي، وتحاكي الثروة الصناعية الرابعة، ووظائف المستقبل خلال 40 عاماً في المستقبل.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن حزنه العميق جراء ضحايا الجيش الأمريكي في التفجيرات التي وقعت بمطار العاصمة الأفغانية كابول.

افاد مسئول أمني أن السيارة التى استخدمت فى خطف طفل بمدينة المحله بـ الغربية مبلغ بسرقتها اليوم من مدينة المنصوره مشيرا ان أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث فى اقرب وقت .

أكد تقرير صحفي أن نادي بيراميدز تفوق على الزمالك، في صراع التعاقد مع وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قال مصدر مسئولو داخل اتحاد الكرة المصري إن محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يحق له الرحيل لأي ناد الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، خلال فترة إيقافه

قال الإعلامي مجدي عبدالغني، إن مسئولي النادي الأهلي اتفقوا مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على الحصول على 400 ألف دولار مقابل الرحيل عن النادي وفسخ العقد بالتراضي.

ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الفنان محمد رمضان، باداء 12.5 مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفني نظرا لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما لأداء بطولة فيلم "بطل عادي".

كشفت إحصائيات وكالة رويترز عن وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى 4 مليون و673 ألف و735 حالة وفاة، كما سجل العالم 216 مليون و18 ألف إصابة بالفيروس.

كشف مسئول أمريكي، اليوم الإثنين، عن اعتراض 5 صواريخ استهدفت مطار العاصمة الأفغانية كابول، ولا ضحايا أمريكيين وفق معلومات أولية.

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صدق اليوم الإثنين، على قرار باعتبار ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب إعصار إيدا الكارثي.

قتلت حركة طالبان مطربًا أفغانيًا شعبيًا في مقاطعة جبلية مضطربة في ظل ظروف غامضة ، مما أثار مخاوف من عودة المتمردين إلى حكمهم القمعي.