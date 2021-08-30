عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. زيادة كبيرة في أعداد كورونا.. إيقاف شيكابالا 8 أشهر.. حكم جديد ضد محمد رمضان و يوم حزين في أمريكا

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا ومستشار الرئيس يحذر من الموجة الرابعة من كورونا ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية : 

 

الصحة: تسجيل 255 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 432 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238249 حتى اليوم. 

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة.

 

اللحظات الأخيرة فى حياة الشباب ضحايا مركب الموت في عرض البحر.. فيديو

رصد موقع صدى البلد مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا مركب الموت والهجرة غير الشرعية منهم 11 شابا غرقوا من قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية. وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة ، مساء الجمعة الماضي

 

التعليم العالي يعلن الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة.. تفاصيل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن قامت الوزارة بالتوسع في البرامج البينية والبرامج التي تحتاج إلى السوق العالمي، وتحاكي الثروة الصناعية الرابعة، ووظائف المستقبل خلال 40 عاماً في المستقبل.

 

رسالة حزينة من بايدن إلى ضحايا الجيش الأمريكي في كابول

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن حزنه العميق جراء ضحايا الجيش الأمريكي في التفجيرات التي وقعت بمطار العاصمة الأفغانية كابول.

 

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

افاد مسئول أمني أن السيارة التى استخدمت فى خطف طفل بمدينة المحله بـ الغربية  مبلغ بسرقتها اليوم من مدينة المنصوره مشيرا ان أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث فى اقرب وقت .

 

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

أكد تقرير صحفي أن نادي بيراميدز تفوق على الزمالك، في صراع التعاقد مع وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

عقب قرار إيقافه.. هل يحق لشيكابالا اللعب خارج مصر؟ اتحاد الكرة يجيب

قال مصدر مسئولو داخل اتحاد الكرة المصري إن محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يحق له الرحيل لأي ناد الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، خلال فترة إيقافه

 

400 ألف دولار.. الأهلي يقرر فسخ عقد أجايي بالتراضي

قال الإعلامي مجدي عبدالغني، إن مسئولي النادي الأهلي اتفقوا مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على الحصول على 400 ألف دولار مقابل الرحيل عن النادي وفسخ العقد بالتراضي.

 

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الفنان محمد رمضان، باداء 12.5 مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفني نظرا لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما لأداء بطولة فيلم "بطل عادي".

 

رويترز: وفيات كورونا في العالم تصل إلى 4 ملايين و673 ألفا و735 حالة وفاة

كشفت إحصائيات وكالة رويترز عن وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى 4 مليون و673 ألف و735 حالة وفاة، كما سجل العالم 216 مليون و18 ألف إصابة بالفيروس.

 

الجيش الأمريكي يعترض 5 صواريخ استهدفت مطار كابول

كشف مسئول أمريكي، اليوم الإثنين، عن اعتراض 5 صواريخ استهدفت مطار العاصمة الأفغانية كابول، ولا ضحايا أمريكيين وفق معلومات أولية.

 

قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بسبب إعصار إيدا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صدق اليوم الإثنين، على قرار باعتبار ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب إعصار إيدا الكارثي.

 

طالبان تقتل مطربا شهيرا بافغانستان .. تفاصيل

قتلت حركة طالبان مطربًا أفغانيًا شعبيًا في مقاطعة جبلية مضطربة في ظل ظروف غامضة ، مما أثار مخاوف من عودة المتمردين إلى حكمهم القمعي.

حدث ليلا الصحة كورونا الموجة الرابعة ضحايا مركب الموت بايدن ضحايا الجيش الأمريكي كابول خطف طفل بـ الغربية اجايي محمد رمضان ميريهان حسين طالبان إعصار إيدا

موضوعات متعلقة

علي جمعة: إلزام الناس بالقول الشديد فيه مخالفة لمنهج النبي وسبيل الصالحين

حظك اليوم الثلاثاء 8/6/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب:‭ ‬الرئيس السيسي لم‭ ‬يبحث‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب

الرياضة "أمن قومى" 7 سنوات من الإنجازات والثورة الإنشائية غير المسبوقة فى حكم الرئيس السيسي..شاهد

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

ستلمسها الأجيال القادمة بكل فخر..نواب: اهتمام السيسي بـ الصحة غير مسبوق.. ومبادراته أنقذت المصريين من أخطار داهمتهم لعقود.. وما تم في عهده من إنجازات دليل على قراءته للمشهد الطبي ومقتضيات الأمن القومي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب.. السيسى‭ ‬والتاريخ.. 7 ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬والمجد

سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تغفر ذنوبك

ترشيحاتنا

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

الصحة العالمية تدعو لمنح المدرسين الأولوية في تلقي لقاحات كورونا

أخبار المحافظات في 24 ساعة.. عامل يذبح شقيقته في وضح النهار أمام المارة بسوهاج.. إحالة قاتل الطفلة جنى للمفتى.. خطف طفل من أحضان أمه بالغربية

علامات قبول الصلاة.. دار الإفتاء تكشف عنها

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة و أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 - 8- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص طقس اليوم

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ