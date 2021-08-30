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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتداء إرهابي بمدينة حماة يسفر عن مقتل فردين من الشرطة

أرشيفية
أرشيفية

هاجم مسلحان اثنان نقطة حراسة تابعة للشرطة السورية في حي المرابط وسط مدينة حماة ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين.

ووفق ما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، قال  مصدر في قيادة شرطة إن "عنصرين من قوى الأمن الداخلي قُتلا جراء اعتداء إرهابي بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حماة فجر اليوم".

وأضاف المصدر أن " شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة الحراسة باستخدام بندقية آلية، ما أسفر عن ارتقاء عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

ولم تشهد مدينة حماة أي حادث أمني منذ سنوات حتى أثناء سيطرة المجموعات المسلحة ومن ضمنها تنظيم داعش على أرياف حماة.
 

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