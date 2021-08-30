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أخبار البلد

وزير الرى يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعى

صدى البلد

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها في مجال الصرف الزراعى ، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف.

وشدد الدكتور عبد العاطى على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية ، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف ، موجهاً بضرورة الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف ، وتحرير  محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه من المستهدف خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره ١٠ آلاف فـــــدان و تنفيذ أعمال صناعية شملت (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) ، وأنه تم خلال العام المالى السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصــارف العــامة المكشـوفة في زمام ١٧ ألف فدان تقريباً ، مع تنفيذ أعمال تأهيل وتكاسى دبش لعدد من المصارف وتدعيم سحارات وإحلال وتجديد كبارى على المصارف.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه من المستهدف خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تنفيذ أعمال لإنشاء وإحلال وتجديد الصرف المغطى بزمام قدره ٦٠ ألف فدان (منها ٤٤.٥٠ ألف فدان بالوجه البحرى و ١٥.٥٠ ألف فدان بالوجه القبلى) ، مشيراً الى أنه تم خلال العام المالى السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ تنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام ٦٣ ألف فدان (منها ٤٢.٥٠ ألف فدان بالوجه البحري و ٢٠.٥٠  ألف فدان بالوجه القبلي) بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – الغربية – الفيوم – سوهاج – أسوان).

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