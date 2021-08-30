بوسي شلبي تهنئ إيمان العاصي بعيد ميلادها

حرصت الإعلامية بوسي شلبي علي تهنئة إيمان العاصي بعيد ميلادها .

و نشرت بوسي صورة للنجمة ايمان العاصي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت قائلة : عيد ميلاد سعيد يا ايمزي .

وتحتفل اليوم الفنانة إيمان العاصى بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 28 أغسطس عام 1985 .

بدأت إيمان العاصى العمل في المجال الفني بعد ترشيح خالد بهجت لها للمشاركة فى مسلسل أمس لا يموت ، ومن بعدها شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: أحلام في البوابة، دعوة فرح، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، اﻹكسلانس .

كما شاركت سينمائيًا في أفلام مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتي بتحبني ، بالإضافة الى فليم حرب كرموز.

تزوجت الفنانة إيمان العاصى مرة واحدة، إلا أنها انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة ، بسبب حدوث خلافات بينهم وصلت الى الصحافة ، وأسفرت الزيجة عن إنجابها طفلة واحدة .

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وقد جاءت الخلافات بعد ان تقدمت إيمان العاصى ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد اتهمت فيه زوجها باختطافها واحتجازها داخل شقته بالشيخ زايد ومنع الطعام عنها لمدة أسبوع لإجبارها على التنازل عن شقتها بشارع الملك فيصل بالجيزة له.

بعد النجاح الذى حققته إيمان العاصى فى بداية مشوارها الفنى فؤجى الجيمع بإعتزالها الفن وارتدائها الحجاب ، قبل ان تتراجع عن هذا القرار وتعود الى التمثيل من جديد