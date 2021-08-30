الفنانة علياء صبحي من مهرجان الماسة: فخورة إني بشارك وتامر حسني هو اللي دعمني

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا حول مهرجان الماسة الصيفي الثاني ، واستضاف التقرير الفنانة " علياء صبحي " .

وقالت الفنانة علياء صبحي : أنا سعيدة إني بشارك في حدث زي ده .. على أرض مصرية .. وسابقة حاجة مكنتش موجودة في بلدنا قبل كده .

وأضافت : حابه أني أشكر تامر حسني لأنه أول حد دعمني وأمن بموهبتي ، وهو اللي أختارلي الأغاني ، وإن شاء الله بحضر لأغنية جديدة .

وتابعت : تامر حسني هو اللي دعمني وقالي لازم تغني ، وفخورة أني طلعت في مهرجان زي ده مع نجوم كبار ، ومنهم هيفاء وهبي .

وواصلت : تجربتي في مسلسل " طلقتك نفسي " استفدت منها كتير ، وكانت ردود الأفعال حول الدور جيدة .

