خبر سار.. الأرصاد تعلن موعد الخريف وانتهاء الصيف فى هذا التوقيت

الأرصاد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالأمس كان هناك إرتفاع فى درجات الحرارة بحوالي درجتين أعلى من المعدلات، إلا أن اليوم انخفضت درجات الحرارة إلى درجتين ورجعت إلى المعدلات الطبيعية.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة تترواح ما بين 35 إلى 36 درجة، ومن 30 إلى 31 على السواحل الشمالية، أما جنوب البلاد فما زالت درجات الحرارة مرتفعة وتصل من 44 إلى 45 درجة.

وتابعت أن هناك نشاطا بالرياح بدأنا أن نلمسه فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مما يلطف الأجواء، لافتة إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

وأشارت إلى أننا يفصلنا حوالي ثلاثة أسابيع على نهاية فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف فى ال22 سبتمبر القادم.

وأفادت أن النصف الأول من شهر سبتمبر ستكون درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام ولن يكون هناك أى مشاكل، إضافة إلى وجود فرص أمطار ببعض الأماكن.