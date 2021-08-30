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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة العريش تتعاقد مع مكتب استشاري هندسي لعمل تصميمات منشآت جديدة

اعضاء المكتب الهندسي
اعضاء المكتب الهندسي في زيارة لجامعة العريش

تعاقدت جامعة العريش مع مكتب هندسي متخصص لعمل التصميمات الهندسية للمنشآت الجديدة، والتأكيد على سلامة وأمان وجودة المباني والإنشاءات داخل الجامعة، وكذلك لاستلام المباني الجديدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات وشروط التعاقد، بناء على قرار  الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.

كما تم التعاقد مع المكتب الهندسي، علي إعداد الرسوم الهندسية والإنشاءات الجديدة،  التي سيتم تنفيذها مستقبلا في نطاق الحرم الجامعي او خارجه ..كما يتولي المكتب الاستشاري  ، وضع تصميم وشكل مميز ومبتكر لبوابة الجامعة الجديدة.

حسن استثمار الموارد

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ان  الجامعة  تهدف من خلال ذلك إلى حسن استثمار الموارد والأصول  المادية بالجامعة،  بحيث تقلل من التكاليف بحسن استغلال الموارد المتاحة.

كما تعمل الجامعة على تطوير المعامل المركزية  لخدمة طلبة الكليات والباحثين ، علاوة علي تطوير الصالة الرياضية وغيرها من الخدمات الطلابية التي تتفق مع خطة الدولة للتنمية ٢٠٣٠م.

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هندسي التصميمات منشاءات مكتب العريش

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