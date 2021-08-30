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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كفالة طفل

منها منح الوصاية الكاملة للأسرة.. التضامن تكشف عن شروط كفالة طفل

كفالة طفل
كفالة طفل

قالت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن منظومة الأسر البديلة شهدت فى الفترة الأخيرة طفرة كبيرة فى معظم الأسر المحرومين من الإنجاب أو الأسر المنجبة وتريد كفالة يتيم داخل بيتها.

 

وأضافت هبة أبو العمايم خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد تعديل اللائحة التفيذية الخاصة بمنظومة الأسر البديلة أصبح هناك تسهيلات، حيث أنه بعدما كان لابد من أن يكون الأم والأب مصريين، أصبح الآن أصبح أحدهما، مما سهل العملية.

 

وتابعت أنه تم استحداث نماذج جديدة لعقود الكفالة الخاصة بالبنات اللاتي لم يسبق لهم الزواج، حيث أنه أصبح متاح لأن تكون أم عزباء، إضافة إلى أن دفتر الطفل أصبح بـ3 آلاف جنيه بعدما كان 5 آلاف جنيه تسهيلا على الأسر.

 

وأشارت إلى أنه طالما كان هناك ما يثبت بعدم قدرة الزوجين على الإنجاب بسن 21 عاما تستطيع الحصول على الكفالة، إلى جانب منح الوصاية الكاملة للأسرة، حيث أن هذا فى حد ذاته لا يوجد اختلاف بينه وبين أى أسرة طبيعية، ولكن يجب أن يكون هناك اختبار من قبل الوزارة لتلك الأسر.

 

وأفادت أنه تم أخذ موافقة من الأزهر الشريف على منح اسم الأم الأول فى شهادة الميلاد الخاصة بالطفل المكفول فى خامة الام أو لقب الأب، حيث أن ذلك يعد إنجاز، حيث أن الطفل يبدأ أن يعرف هويته.

لتضامن الاجتماعى الأسر البديلة إستحداث نماذج جديدة عقود الكفالة عدم قدرة الزوجين على الإنجاب

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