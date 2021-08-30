عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بزيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا لتخطي الموجة الرابعة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن زيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع الدخول فى الموجة الرابعة للجائحة.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بدء جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير فى منع تفشى الفيروس فى المجتمع بصورة كبيرة قد يصعب على المنظومة الصحية مواجهتها، واتبع ذلك حزمة من الإجراءات التي تهدف للحفاظ على الفئات البسيطة جراء الغلق فى بداية الجائحة، ولهذا يجب تضافر الجهود جميعها لضمان الخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل العديد من فئات الشعب للحصول على اللقاح، ولكن على الرغم من كم الجهود المبذولة إلا أن هناك بعض الحالات التي سجلت لحول على اللقاح منذ ما يقرب من 4 أشهر ولم يقع الاختيار عليها حتى الآن نتيجة التكدس الشديد.

وطالب عضو البرلمان، وضع خطة وفقا لقاعدة البيانات تعتمد على الكثافة ومن ثم يتم زيادة مراكز اللقاح وفقا للتوزيع السكانى والجغرافى، على أن يكون للمجتمع المدني دور فى هذا الشأن من خلال توفير مقرات مجهزة ومهيأة لذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي ترى الوزارة أنها كفيلة بضمان منع تفشي الفيروس بين المواطنين وفى نفس الوقت لتسريع وتيرة العمل، خاصة وأن الدولة تنوى تلقيح 40 مليون مواطن نهاية العام الجارى.

رئيس مجلس النواب وزيرة الصحة مراكز لقاح كورونا جائحة كورونا المنظومة الصحية

ترشيحاتنا

خبر مؤسف من الصحة العالمية بشأن التلقيح ضد كورونا في أوروبا

حال تخفيض العقوبة.. شيكابالا يغيب عن 9 مباريات بقميص الزمالك

غربلة فى الزمالك .. كارتيرون يحسم قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء

شحنة غريبة.. إيلون ماسك يرسل نملا وأفوكادو إلى الفضاء

5 أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بـ دلتا كورونا.. تعرف عليها

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. ننشر مواعيد التقديم والحد الأدني للكليات

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ