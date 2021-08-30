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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير الديوان وتلقي العاملين لقاح كورونا.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية لتطوير الديوان، لعدد من الإدارات منها إدارة التدريب والتخطيط العمراني، كما تفقد محافظ كفر الشيخ مواقع تلقي العاملين بالديوان لقاح كورونا لليوم الثاني على التوالي.


جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ الإدارات والأقسام، لمتابعة سير العمل، مشدداً على حسن استقبال المواطنين بإدارة خدمة المواطنين، وسرعة الرد على طلباتهم، مشيداً بالدور الذي يقوم بها العاملون بالإدارة وببقية إدارة الديوان.

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وشدد محافظ كفر الشيخ على كل العاملين بالديوان بتلقي اللقاح، وعدم السماح والتهاون في هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، موجهاً بسرعة تسجيل العاملين بالديوان، على موقع تلقي اللقاح بوزارة الصحة.

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كفر الشيخ لقاح كورونا اللواء جمال نور الدين التخطيط العمرانى أعمال تطوير

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