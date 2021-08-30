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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل اختبار ضم الأصوات الجديدة لكورال أطفال الأوبرا

دار الاوبرا
دار الاوبرا

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تأجيل اختبار ضم أصوات جديدة لكورال أطفال الأوبرا من الموعد المحدد إلى العاشرة صباح يومى الأحد والإثنين 12 ، 13 سبتمبر.

 

ومن المقرر أن يستمر استقبال بيانات الراغبين في التقدم من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين أربعة وحتى خمسة عشر عاما.

 

جدير بالذكر أن كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي وتنمية الحس القومي لدى الأطفال وشهد ميلاد مجموعة من نجوم الغناء في مصر كما شارك في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة.

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ومن ناحية أخرى تختتم فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فى الثامنة مساء الاثنين 30 أغسطس على مسرح المحكى. 

 

يتضمن الحفل بانوراما من الاعمال العربية والغربية التى اعيد توزيعها لتناسب الة الماريمبا منها شط اسكندرية ، اكدب عليك ، انت عمرى ، هذه هى الحياة ، الدنيا ريشة فى هوا ، اشكى لمين ، ديسباسيتو ، الحلوة دى ، ماريمبا فلامينكا ، حارة السقايين ، البخيل وانا وسواح .

 

وفى العاشرة مساء يقدم النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من اعماله الى جانب عدداً من اغانى الموسيقى العربية التى اشتهر باداءها منها زى ما هى حبها ، بحلم على قدى ، ولا تسوى دموع ، قلب واحد ، المليونيرات ، البلياتشو ، الدنيا علمتنى ، كوكب تانى ، انا ابن مصر ، النور مكانه فى القلوب ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، ثلاث سلامات ، الحلوة داير شباكها ، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبى .

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