حال تخفيض العقوبة.. شيكابالا يغيب عن 9 مباريات بقميص الزمالك

قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك ٨ أشهر وتغريمه نصف مليون جنية بعد الأحداث الصادرة على هامش احتفالية التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وأكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة احقية نادى الزمالك فى تقديم تظلم خلال عشرة أيام من أجل تخفيف العقوبة.

صدى البلد يستعرض موقف شيكابالا حال تخفيف العقوبة بعد تقديم نادى الزمالك تظلم أمام لجان الجبلاية.

فى حال تقديم نادى الزمالك تظلم أمام لجنة التظلمات فى الجبلاية سوف يتم تخفيض العقوبة إلى الإيقاف ٤ أشهر لقائد الزمالك.

غياب شيكابالا لن يتخطى ال ٩ مباريات بقميص الزمالك على مدار الأربعة أشهر فترة العقوبة بعد تخفيضها من قبل لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة.

غياب قائد الزمالك عن المباريات سيكون في نصف نهائي الكأس أمام أسوان ثم بلوغ نهائي كأس مصر خلال شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء التوقف الدولي.

مع انطلاق منافسات الدوري الجديد نهاية شهر سبتمبر المقبل سوف يبدأ الزمالك مشواره بإحدى مبارياته فى ضربة البداية ومع وجود توقف دولي جديد في الفترة من ٤ حتى ١٢ أكتوبر القادم سوف يخوض الزمالك مباراتين في الدوري، ثم يلعب ٣ مباريات أخرى في أكتوبر قبل التوقف الثالث الدولي في الفترة من ٨ وحتى ١٦ نوفمبر المقبل.

عقب التوقف الدولي فى شهر نوفمبر المقبل سوف يخوض الزمالك مباراة واحدة في الدوري وذلك نظرا لخوض منتخب مصر الوطنى بطولة كأس العرب في قطر في الفترة من ١ حتى ١٨ ديسمبر وقبلها أسبوع تجمع بدون مباريات.

وبعد انتهاء مشاركة منتخب مصر فى منافسات بطولة كأس العرب سيخوض الزمالك مباراة أخرى قبل تجمع المنتخب مرة أخرى للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في الفترة من ٩ يناير وحتى ٦ فبراير من العام القادم

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.