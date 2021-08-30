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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير النقل يلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

صدى البلد

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، في بداية اللقاء أعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر  والشعب المصري الصديق مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين  في كافة المجالات خلال الأعوام الماضية ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ومن جانبه أكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ مشروع خطي المونوريل ( العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر) و المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو و مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخطي القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم وبني سويف /اسيوط بطول 250 كم والذي تنفذهما شركة الستوم الفرنسية كما قدم الوزير الشكر للسفير الفرنسي على  جهوده التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل خلال فترة عمله بمصر.


ثم استعرض الجانبان عددا من مشروعات النقل التي تدخل ضمن الحزمة التمويلية التي قدمتها الحكومة الفرنسية للحكومة المصرية بشأن تنفيذ عدد من المشروعات في مصر  مثل تمويل وتصنيع عدد 55 قطار من الخط الأول للمترو بتمويل حكومي فرنسي و كذا تمويل تنفيذ عدد من المشروعات مثل ( انشاء خط سكه حديد اسوان/ توشكى/ وادي حلفا- خط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان - مشروع تحويل خط سكة حديد ابو قير  الى مترو) وكذلك تمويل منحة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالخط السادس بالمترو وقيام شركة الستوم بتوطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركة سيماف حيث أكد الجانبان على أهمية الاسراع في كافة الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات نظرا لأهميتها الكبيرة في تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي في مصر.

 

كما تباحث الجانبان حول التعاون القائم في مجال النقل البحري بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض والمشغل الفرنسي العالمي CMA في مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على ارصفة من 55-62 بميناء الاسكندرية  حيث أكد الوزير ضرورة سرعة الانتهاء من توقيع  عقد الشراكة النهائي بين الجانبين كما اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف اللقاءات بين شركة ترانس ديف الفرنسية ووزارة النقل المصرية بشأن رغبة الشركة في إدارة وتشغيل مشروع BRT على الطريق الدائري حيث أكد الوزير أهمية هذا المشروع في تحقيق السيولة المرورية بالطريق الدائري بالتزامن مع تطوير الطريق لافتا الى أن وزارة النقل تنفذ حاليا أعمال البنية التحتية بالمشروع وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين.


وفي ختام اللقاء قدم السفير الفرنسي الشكر لوزير النقل المصري على التعاون المثمر خلال فترة عمله بمصر متمنياُ مزيدا من التوفيق للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري الصديق في كافة المجالات كما أعرب وزير النقل عن تمنياته بالتوفيق للسفير الفرنسي في عمله الجديد مؤكدا أن مجال النقل سيظل نموذجاً رائدا للتعاون المثمر بين مصر وفرنسا.

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وزير النقل السفير الفرنسي القاهرة انتهاء فترة عمله في مصر

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