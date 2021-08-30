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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد انضمام فايز محمد..

أيامنا على تكة بمسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.. غدًا

فايز محمد ايامنا
فايز محمد ايامنا على تكه

ينطلق العرض المسرحي «أيامنا على تكه»، على خشبه مسرح عبد المنعم جابر بمحافظة الأسكندرية،  بداية من الغد، فى السابعة والنصف مساءاً، بعدما انضم الفنان الشاب فايز محمد فايز، لأسرة وأبطال العرض المسرحى، ويظهر بشكل ولون مختلف عما أعتاد تقديمه في سابقة أعماله الفنية.

وتدور أحداث المسرحية  في إطار كوميدي إجتماعى، وتناقش تأثير التكنولوجيا والسويشيال ميديا المختلفة على أيامنا وحياتنا بشكل عام وعلاقتنا الأسرية والعاطفية.

يشار أن العرض المسرحى«أيامنا على تكه»من تأليف خالد ابو بكر، وإخراج أحمد عبد الرحمن العسعوس، ويشارك فى بطولة العرض، خالد ابو بكر، محمد ابو السعد، وليد ابو المجد، وائل عونى، شيماء حماده، خلود جلال، اسما عبدلله، ذكرى الحريرى، ميدو مزيكا، محمد هانى، و تمثيل و دعايه محمود ابو زيد "ديبو"، تمثيل و ديكور محمد مصطفى، تمثيل و مساعد مخرج سيد احمد، تمثيل و مخرج منفذ محمد منصور، أعداد موسيقى أنور عصام، اضاءه احمد طارق، إداره مسرحيه ميشو النعمان، منسق أعلامى محمد الهاوى. 

يقدم العرض للجمهور بالمسرح مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأحترازية  للتصدي لفيروس كورونا.

العرض المسرحي أيامنا على تكه شبه مسرح عبد المنعم جابر محافظة الاسكندرية الفنان الشاب فايز محمد فايز كوميدي إجتماعى

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