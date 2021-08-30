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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من بينها المقاولون العرب.. خالد ميري يكشف الشركات المصرية المشاركة في إعمار العراق

الكاتب الصحفي ، خالد
الكاتب الصحفي ، خالد ميري

أكد الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، أن هناك حركة إعمار قوية في دولة العراق ، وبمساندة الشركات المصرية .

وتابع الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، أن شركة المقاولون العرب المصرية ، وعدد كبير من الشركات المصرية الأخرى ، تقوم بمشروعات ضخمة في إعادة إعمار العراق .

ونوه " ميري " أن العمالة الوافدة للعراق منظمة وليست عشوائية ، متابعا  "مصر موجودة ومساهمة بشكل كبير في إعادة الإعمار ". 

وتابع : الألية الثلاثية مع " الأردن " تساهم في مشروعات الربط الكهربائي ، ومد خطوط الغاز ، معقبا : " المستقبل واعد في العلاقات الاقتصادية " .

وأكمل : رئيس وزراء العراق ينفذ برنامجا محترما لإعادة الإعمار ، وإعادة بناء الدولة من جديد .

خالد ميري العراق اخبار التوك شو برنامج صباحك مصري إعادة إعمار العراق

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