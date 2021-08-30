استشاري يكشف حلا قويًا للحصانة من تحورات كورونا الجديدة |فيديو

لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد منيسي، استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إنه فى حال تطعيم 70% من سكان القرى الأرضية فهنا يتم القول إنه تم السيطرة على جائحة كورونا ولا خوف من المتغيرات الجديدة، مشيرا إلى أن تلك التحورات لا تحدث إلا من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

وأضاف محمد منيسي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيطرة الوحيدة للوباء عن طريق لقاح كورونا، موضحا أن مصر كان لديها أفضل بروتوكول عالمي أشادت به منظمة الصحة العالمية فى التعامل مع تلك الأزمة.

وتابع: "كورونا ستظل كورونا طوال العمر أى أن أعراضها تظل كما هي"، لافتا إلى أن التحورات تأتي نتيجة إستمرار إنتقال المرض من شخص إلى شخص، حيث أنها تحتاج إلى المناعة الذاتية، وهناك 80% من مصابي كورونا تأتي لديهم بدون أعراض والباقون أعراض بسيطة وشديدة على حسب المناعة الذاتية.

وشدد أنه لابد من ارتداء الكمامة والحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتطعيم والتسجيل للقاح كورونا، معقبا: "كل فرد هنقابله يجب التعامل معه على أنه فى فترة حضانة للمرض".