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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب الحكومة بالتدخل السريع لوقف انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية

هالة أبو السعد وكيل
هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية، ومحاولة الاستيلاء على ارض المستشفي المخصص لرعاية الاطفال.

وأكدت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن مستشفى العباسية للصحة النفسية التي تم إنشاؤها عام ١٨٨٣ وتبلغ مساحتها حوالي ٦٨ فدان وتخدم أكثر من ١٠٠ ألف مريض نفسي سنويا وأكثر من ١٣٠٠ مريض في الأقسام الداخلية في مختلف تخصصات الطب النفسي والإدمان رجال وسيدات، وبالرغم من ذلك إلا ان هناك محاولات للاستيلاء علي أرض المستشفى والمتميزة جدا لموقعها المتفرد علي شارعين صلاح سالم الرئيسى وشارع امتداد رمسيس بدأت منذ عام ٢٠١٠.

واشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى ان هذه ليست المرة الاولي، حيث كانت هناك محاولة عام 2019 وتم عمل وقفة احتجاجية من جميع العاملين وبالفعل تم وقف مشروع الاستيلاء على ارض المستشفي، الا انه تجدد الان وبطريقة التدليس تجددت الوسيلة وهي قيام إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، بإجراءات لتأجير مساحة ٧٥٠٠ متر مربع من أرض المستشفى لإقامة ما يشبه المول التجاري بمحلات وتوكيلات تجارية.

واضافت البرلمانية، أن هذه التعديات تعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى والدستور المصري الذي ألزم الدولة في المادة 18 منه بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على اراضي المستشفي بالمخالفة للقانون واللوائح وايضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفي لجهات غير صحية واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث أن ذلك إنتهاك لحقوق المرضي ومخالفة للدستور والقانون.

رئيس البرلمان مستشفى العباسية الطب النفسي الإدمان الحكومة

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