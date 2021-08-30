الكرملين: إعادة النظر في رفع طالبان من قائمة الإرهاب أمر سابق لأوانه

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن مسألة إعادة النظر في رفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب أمر سابق لأوانه.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن مسألة قيام روسيا بإعادة النظر في الوضع القانوني لحركة طالبان [المحظورة في روسيا ومعلنة تنظيم إرهابي] أمر سابق لأوانه.

وأضاف: "هذا أمر سابق لأوانه. تعلمون أن كلاً من الرئيس بوتين ووزارة الخارجية... قالوا إننا، بالطبع، نميل إلى النظر في الخطوات الأولى للقيادة التي سيتم تشكيلها [في أفغانستان]. دعونا لا ننسى أن الهيكل القيادي لم يتشكل بعد".

وأوضح بيسكوف أن المقترح الفرنسي بإقامة منطقة آمنة في كابول يحتاج إلى بحث وفهم وجهة نظر طالبان.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في وقت سابق من اليوم، بأن حركة طالبان ألقت القبض على محمد سردار زدران مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للشؤون الدينية، والذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس العلماء في أفغانستان خلال الإدارة السابقة.

وكشف مصدر أمني للوكالة، أن طالبان ألقت القبض على زدران دون توضيح أسباب الإقدام على تلك الخطوة، في ظل إعلانها عقب السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد أنها أصدرت عفوا عاما عن المسئولين السابقين.