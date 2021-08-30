عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: إعادة النظر في رفع طالبان من قائمة الإرهاب أمر سابق لأوانه

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن مسألة إعادة النظر في رفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب أمر سابق لأوانه.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن مسألة قيام روسيا بإعادة النظر في الوضع القانوني لحركة طالبان [المحظورة في روسيا ومعلنة تنظيم إرهابي] أمر سابق لأوانه.

وأضاف: "هذا أمر سابق لأوانه. تعلمون أن كلاً من الرئيس بوتين ووزارة الخارجية...  قالوا إننا، بالطبع، نميل إلى النظر في الخطوات الأولى للقيادة التي سيتم تشكيلها [في أفغانستان]. دعونا لا ننسى أن الهيكل القيادي لم يتشكل بعد".

وأوضح بيسكوف أن المقترح الفرنسي بإقامة منطقة آمنة في كابول يحتاج إلى بحث وفهم وجهة نظر طالبان.

طالبان تلقي القبض على مستشار الرئيس الأفغاني السابق

طالبان تقتل مطربا شهيرا بافغانستان .. تفاصيل

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في وقت سابق من اليوم، بأن حركة طالبان ألقت القبض على محمد سردار زدران مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للشؤون الدينية، والذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس العلماء في أفغانستان خلال الإدارة السابقة.

وكشف مصدر أمني للوكالة، أن طالبان ألقت القبض على زدران دون توضيح أسباب الإقدام على تلك الخطوة، في ظل إعلانها عقب السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد أنها أصدرت عفوا عاما عن المسئولين السابقين.

 

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. أماكن مضمونة في هذه الكليات للشعبتين

طلب خاص من الرئيس اللبناني لـ الجيش والمواطنين

لسبب مذهل.. إغماء فتاة لحظة تحدثها هاتفيا "والتليفون في الشاحن"

بعد الإفراج المشروط عنه| من هو سرحان سرحان قاتل شقيق الرئيس الأمريكي؟

التعليم: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا

إحالة تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا للاستئناف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

رسميا.. مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم بدون حضور جماهيري

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

فيديوجراف| إنها تقترب.. موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ