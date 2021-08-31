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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة البرلمان:أوصينا باستمرار الحكومة في تقديم التسهيلات ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ

النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان

قالت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن لجنة السياحة بالبرلمان أوصت باستمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والعمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات.

كما أشارت على فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان أوصت بإستمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية والفندقية المختلفة، وكذلك ابتكار شكل جديد للترويج السياحى لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية، مع الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لجذب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرار الزيارة.

كما أكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بأن اللجنة أوصت بتنفيذ الهوية البصرية، وهو ما سيسهم إيجابياً في الترويج السياحى لها في إطار التكليف الرئاسي بتعميم الهوية البصرية  بكل المحافظات بمصر.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

لجنة السياحة بالبرلمان الحكومة القطاع السياحي مجلس النواب الهوية البصرية

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