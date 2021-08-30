تفاصيل أعمال تطوير مركز "مطوبس".. محافظ كفر الشيخ يوضح

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن مركز " مطوبس " من المراكز المستهدفة في المحافظة ، ضمن مبادرة تطوير القرى " حياة كريمة " ، وهي مبادرة تستهدف 10 % من سكان المحافظة .

وأضاف اللواء جمال نور الدين ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن مركز " مطوبوس " "يطل على جزء من النيل ، وكان ولا يزال يعاني من مشكلات كبيرة ، ومركزا للهجرة غير الشرعية .

وتابع محافظ كفر الشيخ أن المركز حاليا يشهد امدادت كبيرة بالخدمات ، بالمركز والقرى الأم التابعة له ، ومنها بينها خدمات الاتصالات والصرف الصحي والمياه .

وأشار إلى أن هناك مركز حكومي موحد بالمركز سيكون المسئول عن تقديم الخدمات الحكومية ، مثل التموين والشهر العقاري والبريد .

وأكمل : متابعة يومية ومستمرة وتطور يحدث في القرى بشكل ملحوظ ، وحريصين على التحدث مع الأهالي ليبدوا آرائهم عن المشروعات المنفذة ، معقبا : " المواطن بيحس أنه بيشارك وهما رقابة شرعية " .