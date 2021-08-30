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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل أعمال تطوير مركز "مطوبس".. محافظ كفر الشيخ يوضح

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن مركز " مطوبس " من المراكز المستهدفة في المحافظة ، ضمن مبادرة تطوير القرى " حياة كريمة " ، وهي مبادرة تستهدف 10 % من سكان المحافظة .

وأضاف اللواء جمال نور الدين ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن مركز " مطوبوس " "يطل على جزء من النيل ، وكان ولا يزال يعاني من مشكلات كبيرة ، ومركزا للهجرة غير الشرعية .

وتابع محافظ كفر الشيخ أن المركز حاليا يشهد امدادت كبيرة بالخدمات ، بالمركز والقرى الأم التابعة له ، ومنها بينها خدمات الاتصالات والصرف الصحي والمياه .

وأشار إلى أن هناك مركز حكومي موحد بالمركز سيكون المسئول عن تقديم الخدمات الحكومية ، مثل التموين والشهر العقاري والبريد .

وأكمل : متابعة يومية ومستمرة وتطور يحدث في القرى بشكل ملحوظ ، وحريصين على التحدث مع الأهالي ليبدوا آرائهم عن المشروعات المنفذة ، معقبا : " المواطن بيحس أنه بيشارك وهما رقابة شرعية " .

محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الصرف الصحى اخبار التوك شو كفر الشيخ

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