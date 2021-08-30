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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الرعاية الصحية: تسجيل 380 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل الجديد في السويس

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل أكثر من 380 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس، وذلك خلال الاستعدادات الجارية لإطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة. 


وأشار الدكتور أحمد السبكي - في بيان للهيئة، اليوم /الاثنين/ - أن نسبة تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس بلغت 50% من إجمالي عدد سكان المحافظة، والبالغ عددهم ما يقرب من 763 ألف نسمة، بما يدل على ثقة المواطن في قيادته السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقدم كل أوجه الدعم ويذلل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل "مستقبل صحة مصر"، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية. 


وأشاد بالإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد أثناء الاستعدادات لتشغيلها، مما يدل على درجة الوعي العالية لدي أبناء محافظة السويس، وعلى نجاح المشروع بالمحافظات الأخرى المجاورة كبورسعيد والإسماعيلية.. مناشدا باقي المواطنين بالمحافظة الذهاب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية تابعة لهم للتسجيل بالمنظومة والانتفاع بخدماتها الطبية والعلاجية فور انطلاقها بالمحافظة.


وفي ذات السياق، أعلن الدكتور أحمد السبكي البدء في إنشاء أكبر مستشفى طوارئ بمنطقة العين السخنة، لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي حوادث الطرق وعمل الإسعافات اللازمة لهم ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المستشفى يأتي في إطار تحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين داخل نطاق محافظاتهم، وبأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.


وأضاف أنه من المقرر انضمام 34 منشأة صحية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، منها 5 مستشفيات وهي: (مجمع السويس الطبي، مستشفى صدر السويس، مستشفى التأمين الصحي بالسويس، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالحميات، مستشفى طوارئ بالعين السخنة)، إضافة إلى 7 مراكز صحية، و22 وحدة صحة طب أسرة.


ونوه بأنه يجري تجهيز هذه المنشآت وفق أعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة الطبية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية. 


ومن جانبه، قال الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس إنه "تم إجراء الفحص الطبي الشامل لـ33 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق المنظومة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة".


وأوضح أنه يجري استكمال الحملات التوعوية بالمحافظة عن المنظومة الجديدة، سواء من خلال حملة (سجل في مكانك) أو من خلال حملات طرق الأبواب بالمحافظة، لتعزيز الوعي بالمنظومة وأهميتها في توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجودة عالمية، منوها بأنه نظام تأمين يشمل الأسرة وليس الفرد فقط، كما يتيح حرية اختيار مقدمي الخدمة الصحية، ويضمن السفر للعلاج بالخارج حال عدم توافر العلاج محليا، علاوة على أنه نظام تتكفل فيه الدولة بنفقات علاج غير القادرين.

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