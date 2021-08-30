لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها في إيطاليا

استعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكرياتها من إيطاليا ، ونشرت عدة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة وأنيقة وعلقت على الصورة قائلة: أفتقد كل لحظة .. أفتقد كل نفس .. أفتقد هواء الحرية ، الأسوار القديمة ، الطرق المتعرجة ، الموسيقى في كل مكان ، الطيور ، الفن ، قصص الحب.



جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية