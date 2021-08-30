27 هدفا.. محمد شريف يطارد فلافيو فى قائمة هدافي الأهلي فى موسم واحد

واصل محمد شريف مهاجم النادي الاهلي التألق خلال الموسم المنقضى واقترب من تصدر قائمة أفضل هدافي الأهلى خلال موسم واحد بالتساوى مع الأنجولي امادو فلافيو مهاجم المارد الأحمر السابق.

محمد شريف بات أخطر المهاجمين فى الدورى الممتاز بعدما نجح فى تسجيل العديد من الأهداف خلال مشاركاته بقميص النادى الأهلى.

اهداف محمد شريف بقميص الاهلي تنوعت ما بين التسجيل بالرأس والقدم اليمنى ونظيرتها اليسرى خلال الموسم المنتهى الذى حل خلاله الشياطين الحمر في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي نادى الزمالك المتوج بلقب المسابقة المحلية.

صدى البلد يسلط الضوء على المنافسة القوية لمحمد شريف فى قائمة هدافي النادى الأهلى على مدار موسم واحد.



-أمادو فلافيو ٢٨ هدفا فى موسم ٢٠٠٦/٠٧

- محمد شريف ٢٧ هدفا موسم ٢٠٢٠/٢١

- احمد بلال ٢٥ هدفا فى موسم ٢٠٠٢/٠٣

- وليد ازارو ٢٥ هدفا موسم ٢٠١٧/١٨

- محمود الخطيب ٢٣ هدفا موسم ١٩٧٤/٧٥

- حسام حسن ٢٣ هدفا موسم ١٩٩٨/٩٩

- فلافيو ٢٢ هدفا موسم ٢٠٠٨/٠٩

- طه اسماعيل ٢١ هدفا موسم ١٩٦٢/٦٣

- محمود الخطيب ٢١ هدفا موسم ١٩٧٥/٧٦

- محمد ابو تريكة ٢١ هدفا موسم ٢٠٠٥/٠٦

- عماد متعب ٢١ هدفا موسم ٢٠١٤/١٥

يذكر أن محمد شريف بدأ مشواره الكروي في مركز المهاجم بصفوف ناشئي فريق وادي دجلة ثم انتقل الى نادى انبي ويلعب حاليًا للنادي الأهلي.