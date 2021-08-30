أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. تعرف علي موعد التقديم ومراحله.. وزير التعليم ينفي رفع درجات طلاب الثانوية العامة الراسبين

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. تعرف علي موعد التقديم ومراحله



يبدأ تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 حسب تصريحات الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، لافتا أن هناك آلية أخرى لتنسيق الجامعات الأهلية تختلف عن التنسيق بباقي الجامعات.

وزير التعليم ينفي رفع درجات طلاب الثانوية العامة الراسبين



انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، خبرا يزعم

أن وزارة التربية والتعليم قررت أن اي طالب ثانوية عامة حاصل علي ٢٧ درجة من ٦٠ في اي مادة يتم تغيير حالته من راسب في المادة إلى ناجح ، وانه بناءا على ذلك تحول عدد كبير من الطلاب من راسب في مادة واحدة الى ناجح فيها ، ومن باقي للاعادة إلى دور ثاني

وأوضح الخبر المتداول أن هذا يأتي في اطار تطبيق قواعد رأفة جديدة بواقع منح طلاب الثانوية العامة ٥% من الدرجة الكلية للمادة لتغيير حالة الطالب من راسب، إلى له الحق في دخول الدور الثاني، بعد إنجاحه في مادة إذا كان راسبا في ثلاثة مواد، وأيضا تغيير حالة من له الحق في دخول الدور الثاني إلى ناجح، إذا كان راسبا في مادة وحيدة.

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. أماكن مضمونة في هذه الكليات للشعبتين



يبدأ غدا رسميا المرحلة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، وينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة مؤشرات المرحلة الثانية لمعرفة مصيرهم .

تنسيق الجامعات 2021 : تجارة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى



أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن بدء استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، من يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر ، لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبى واستكمال إجراءات الالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس .

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح فى إعادة الإبصار إلى العين اليمنى لمريض



أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبي بالمستشفي الجامعي في إعادة الإبصار إلى المريض ( خ . م) والبالغ من العمر 58 عام ، و ما يعد واحداً ضمن سلسلة الإنجازات والنجاحات المتميزة التي تشهدها المنظومة الطبية تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والتي تقوم خلالها بدور هائل ومتميز فى خدمة المرضى و تسخير كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبحثية وما تملكه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر بشرية في تطوير العمل الطبي وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لملايين المرضي من المترددين على المستشفيات الجامعية بكافة قطاعاتها من شتى محافظات الصعيد.

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. ننشر مواعيد التقديم والحد الأدني للكليات



يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، ويطمح الكثير من طلاب الثانوية العامة في الحصول على كليات ذات صلة بسوق العمل.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. 10 معلومات رسمية عنها



نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 ، أخبارها تحظى بإهتمام بالغ من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على مدار الساعة ، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 كاملة في جميع المواد التي تظلم منها الطلاب ، لحسم احقيتهم في الحصول على درجات زيادة غير محسوبة ترفع المجموع.

جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا



استمرت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان في حملة التطعيمات للوقاية من آثار الفيروس الخطيرة على الصحة ووسط جهود كبيرة ومكثفة للأطقم الطبية والجهود المبذولة من الدولة لتوفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ووفقا لخطة وزارة التعليم العالى، بالتعاون مع المسئولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.