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رئيس التحرير
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خلال اجتماعه لمتابعة مشروعات الصرف الزراعي.. وزير الري: نستهدف إنشاء وإحلال وتجديد المصارف لـ60 ألف فدان.. ويأمر بإزالة وحصر التعديات

صدى البلد
  • وزير الري يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعي
  • هيئة الصرف تواصل تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة
  • مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف

 

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها في مجال الصرف الزراعي، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف.

 

وشدد “عبد العاطى”، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات فى المصارف، موجهاً بالاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير  محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.

 

وصرح وزير الري بأن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.

 

وأوضح أنه من المستهدف خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره ١٠ آلاف فـــــدان و تنفيذ أعمال صناعية شملت (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) ، وأنه تم خلال العام المالى السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصــارف العــامة المكشـوفة في زمام ١٧ ألف فدان تقريباً ، مع تنفيذ أعمال تأهيل وتكاسى دبش لعدد من المصارف وتدعيم سحارات وإحلال وتجديد كبارى على المصارف.

 

وأضاف عبد العاطى أنه من المستهدف خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تنفيذ أعمال لإنشاء وإحلال وتجديد الصرف المغطى بزمام قدره ٦٠ ألف فدان (منها ٤٤.٥٠ ألف فدان بالوجه البحرى و ١٥.٥٠ ألف فدان بالوجه القبلى) ، مشيراً إلى أنه تم خلال العام المالى السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ تنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام ٦٣ ألف فدان (منها ٤٢.٥٠ ألف فدان بالوجه البحري و ٢٠.٥٠  ألف فدان بالوجه القبلي) بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – الغربية – الفيوم – سوهاج – أسوان).

الري وزير الري الصرف الزراعى وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى المجاري المائية شبكات الصرف المغطي الدكتور محمد عبد العاطى شبكات الصرف

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