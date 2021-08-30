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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول منتخبات بولندا والأرجنتين ورومانيا والمكسيك للمشاركة في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

بطولة العالم للدراجات
بطولة العالم للدراجات

يتواصل توافد بعثات الدول المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس.


ووصلت إلى القاهرة اليوم بعثات منتخبات وبولندا ورومانيا والأرجنتين والمكسيك وأوغندا.
 

كما وصلت أمس إلى القاهرة بعثات منتخبات ليتوانيا وفرنسا والتشيك وكندا وهونج كونج والهند، وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وكازاخستان وأوكرانيا ونيجيريا.
 

وخضع جميع أفراد بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة لفحص PCR بمجرد وصولهم مطار القاهرة، للكشف عن أي إصابات محتملة في صفوفهم بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة المصرية ووزارة الرياضة والاتحاد الدولي للدراجات للحفاظ علي سلامة كل المشاركين في البطولة.
 

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن اللجنة المنظمة تباشر مهامها مع بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة بمجرد وصولهم مطار القاهرة، حيث يتم استقبالهم وعمل الكشف الطبي عليهم قبل إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، ويتم بعدها تسكينهم في مقار الإقامة، بجانب إطلاعهم على المواعيد المخصصة لتدريباتهم على المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة والذي تقام عليه منافسات البطولة.

 

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة تتواصل على مدار الساعة مع مسئولي بعثات المنتخبات التي وصلت إلى القاهرة لتذليل أي عقبات قد تواجههم، موضحا أن العدد الكبير للمنتخبات المنتظر مشاركتها في البطولة يبشر بتحقيق مستويات فنية عالية بالبطولة لوجود أكبر المنتخبات المصنفة عالميا في رياضة الدراجات ضمن قائمة المشاركين.

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