النشرة الاقتصادية.. البورصة تربح 600 مليون جنيه.. و"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف جديدة

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين فى مقدمتها، اعتماد نتائج أعمال شركات بدرالدين ورشيد والبرلس للعام المالى 2020 / 2021 و"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف جديدة بمديرية الزراعة بالدقهلية

اعتماد نتائج أعمال شركات بدرالدين ورشيد والبرلس للعام المالى 2020 / 2021

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تكامل خطط الاستكشاف التى تنفذها الوزارة من حيث العمل فى مناطق جديدة وكذلك إعادة تقييم المناطق القائمة باستمرار، تحقيقاً لأهداف زيادة الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية.

اجتماع غير عادي بعد استحواذ مصر السيادى وهيرميس على 76% من أسهم "الاستثمار العربي"

عقد بنك الاستثمار العربي جمعيته العمومية غير العادية الأولى بعد موافقة البنك المركزى على طلب استحواذ صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى المملوك لصندوق مصر السيادى ،وشركة المجموعة الملية هيرميس على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربى عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3,8 مليار جنية في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه.

التنظيم والادارة يعلن عن وظائف جديدة بمديرية الزراعة بالدقهلية|تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر وظائف جديدة بمديرية الزراعة بالدقهلية،والتي جاءت كالتالي



أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية .. تعرف عليها

يستعرض صدى البلد أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمات التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.



أسعار 28 سلعة على بطاقة التموين خلال شهر سبتمبر

يستعرض "صدى البلد"، قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر سبتمبر المقبل.



البورصة تربح 600 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736.155 مليار جنيه.