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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"إعلام الإسكندرية تاريخ حافل من الإبداع" في لقاء بمعرض المكتبة للكتاب

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية

أقيم على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته السادسة عشر، لقاءً بعنوان "إعلام الإسكندرية تاريخ حافل من الإبداع"، وأدار اللقاء مجدي فكري بحضور الإذاعية منال زيدان والإذاعية نجوى رياض. 


وتحدثت منال زيدان، عن تجربة البرنامج الثقافي في إذاعة الإسكندرية، لافتة إلى أن الإذاعة كانت تزخر بإذاعيين كبار لهم باع كبير في مجال الثقافة وعلى رأسهم نبيل عاطف مؤسس البرنامج الثقافي. 


وأشارت إلى أن البرنامج الثقافي "واحة الثقافة" في الإذاعة يقوم بتغطية الفعاليات الثقافية والأدبية في محافظة الإسكندرية، مضيفة: "نحن في إذاعة الإسكندرية جمهورنا كبير ونقوم بتبسيط البرنامج كي يستوعبه كافة المستمعين لتيسير بعض المصطلحات التي قد تكون صعبة عليهم".

 

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وتطرقت زيدان للحديث عن إذاعة الإسكندرية بشكل عام، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي قدمته الإذاعة للمواهب الجديدة سواء من الشعراء أو المغنيين الذين أصبح لهم باع كبير في مجال الفن بشتى أنواعه فيما بعد.


وأضافت أن الإذاعة قدمت أيضًا المسلسلات الإذاعية والأوبريت الدرامي الغنائي وكانت تتميز بهذا الشكل من البرامج وكذلك برنامج أرشيف المحاكم الذي يذاع في العاشرة من مساء كل سبت وله جمهور كبير حتى وقتنا هذا.


بدورها استعرضت نجوى رياض تجربتها في الإذاعة بداية من البرامج الرياضية إلى أن وصلت إلى التقديم في البرامج الثقافية.


وقالت رياض إن البرامج الثقافية الكثير يرى أنها برامج جافة، وهو ما دفعنا إلى تسهيل هذه البرامج ومحاولة وضع روح فيها كي تكون سهلة وبسيطة للمتلقي من خلال التركيز على الكلمة والموضوع وطريقة التقديم.


وأشارت إلى أن الإسكندرية هي مدينة مبدعة بطبعها في كافة المجالات الفنية من شعر وأدب وخلافه وأن دور الإذاعة هو نقل هذا الإبداع للمستمعين، لافتة إلى أنها قدمت برنامج ثقافي بعنوان "ذاكرة الإسكندرية" والذي يعد من أهم البرامج التي توثق لتاريخ الإسكندرية بشكل عام في كل المجالات ويعد أرشيف يوثق للمدينة.


وأوضحت أن البرنامج أعطانا فرصة للقاء أعلام المدينة في لقاءات توثيقية أرخت للفنون بالمدينة، فضلًا عن برنامج أوبرا الإسكندرية الذي استمر لسنوات لنقل صورة شاملة عن الأوبرا بكل الفعاليات التي تحدث فيها.

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