مقتل 4 أشخاص في انفجار معمل سخانات مياه بـ بيروت.. فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأثنين، بمقتل 4 أشخاص في انفجار وقع داخل معمل لتصنيع سخانات مياه في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية في بيروت العاصمة.

وقالت قناة "الجديد" إنه تم انتشال 3 مصابين وأشلاء لشخص على الأغلب هو صاحب المصنع، مشيرةً إلى أن قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وصلت وطوقت المكان.

ووصف شهود عيان الانفجار بـ”الكبير”، وأن الفوضى تعمّ المكان.

وقال رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، لـ"صوت لبنان"، إن "الأجهزة الأمنية تطوق المكان والمعلومات متضاربة عن أسباب الانفجار في معمل الخزّانات وتأكيد على سقوط ثلاث ضحايا".

وصباح اليوم، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الجيش والقوى الأمنية إلى التنبه لأي نشاط يحاول استغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد لنشر الإرباك والفوضى.

وقال الرئيس اللبناني في كلمة له"إن الانتصار على الإرهاب ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه وروح الاعتدال ورسالة لبنان، ولولا التنسيق الأمني بين جميع المؤسسات الأمنية اللبنانية ما أسهم في الكشف عن الشبكات والخلايا الإرهابية والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن".

ونوه عون بأداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها للحفاظ على الاستقرار والأمن، داعياً اللبنانيين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية.