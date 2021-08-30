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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاكيت ثالث مرة.. محاولة أخيرة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

مبابي
مبابي

جدد نادي ريال مدريد مفاوضاته مع باريس سان جيرمان، لضم كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك رغم رفض إدارة “بي إس جي” أكثر من عرض مقدم من الميرنجي.

 

وكان  ريال مدريد أرسل عرضًا لسان جيرمان بقيمة 160 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض، ثم تقدم بعرضًا جديدًا بقيمة 170 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

 

وقالت صحيفة “ماركا” في تقرير نشرته منذ قليل، إن باريس لن يتفاوضوا على مبلغ أقل من 200 مليون يورو، هل سيصل ريال مدريد إلى هذا الرقم؟ العرض الثالث يجب أن يلبي مصالح الفريق الباريسي حتى يكون هناك اتفاق.

 

وتابعت أن تفاوض الناديين يعني وجود رغبة في التوصل لإتفاق، باريس يعتبرون العرض الثاني غير كافي ومدريد كانوا يأملون ألا يقدموا عروضًا آخرى ولكن يبدو أن هذا لن يحدث، إذا كان الناديان يتفاوضان فهذا يعني أن مدريد يمكنهم تقديم أموال أكثر بقليل وأن باريس يمكن أن تتنازل عن القليل.

 

وفي حال توصل الطرفين لاتفاق، فإن صفقة مبابي ستكلف خزينة ريال مدريد 200 مليون يورو.

ورفض مبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، كل عروض سان جيرمان للتجديد، ليضغط على الإدارة من أجل السماح له بالرحيل إلى ريال مدريد.

وطالب مبابي إدارة نادي باريس سان جيرمان النظر في العرض الأخير الذي قدمه ريال مدريد.

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