في أقل من دقيقتين.. 8 أبطال يسحبون أضخم طائرة شحن بالعالم.. فيديو

في غضون دقيقة واحدة و13 ثانية نجح 8 أبطال رياضيين من رافعي الأثقال في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد، حيث سحبوا أكبر وأثقل طائرة شحن في العالم وتحريكها على طول مدرج.

ونجح الفريق المكون من مجموعتين تضم كل منهما 4 أفراد، في تحريك طائرة الشحن العملاقة من نوع أنتونوف «An-225 Mriya» في مدرج مطار هوستوميل في ضواحي العاصمة كييف.

طلب لموسوعة جينيس

ونقل موقع «تورنتو صن» عن المتحدث باسم هيئة سجل الأرقام القياسية الوطنية في أوكرانيا، قوله إنهم سيتقدمون بطلب لموسوعة جينيس العالمية لاعتماد الرقم القياسي الجديد، والذي يتفوق على الرقم القياسي المسجل في عام 2013، حيث تمكن فيه 10 رجال من سحب طائرة من هذا النوع.

وأوضح الموقع أن طائرة الشحن «174An-225 Mriya» هي الوحيدة من نوعها المستخدمة اليوم في عمليات الشحن الجوي، بقدرة حمولة تبلغ 250 طناً، ومسافة سفر تصل إلى 4000 كيلومتر.

وطُورت الطائرة في عهد الاتحاد السوفيتي في عام 1988، لنقل البضائع الثقيلة، وتوقف برنامج تطويرها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث ظلت طائرة الشحن منذ ذلك الوقت في أوكرانيا.

أوكرانيا تستقبل 14 ألف سائح سعودى

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن البرلماني الأوكراني الرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوكرانية مع السعودية، رستم أوميروف، أن أوكرانيا استقبلت منذ بداية العام الجاري أعدادا كبيرة من السياح السعوديين.



ولفت البرلماني الأوكراني، إلي أن عدد السياح السعوديين يفوق بحوالي 40 مرة عددهم في العام الماضي، مقدرا إنفاق السائح السعودي بما لا يقل عن 3 آلاف دولار في الرحلة إلى أوكرانيا.



وأشار البرلماني إلي أن أوكرانيا استقبلت في الأشهر الأولى من العام الجاري 14 ألف سائح من السعودية مقابل 350 سائحا في نفس الفترة من عام 2020.

ونبه أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية السعودية الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في أكتوبر المقبل في الرياض، معربا عن أمله في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين الزراعي والمهني وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة.