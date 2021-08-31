اقتصاد الإمارات|كهرباء ومياه دبي تصدر تقريرها الثامن للاستدامة

أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي تقريرها الثامن للاستدامة للعام 2020 الذي يهدف إلى التعريف بجهود الهيئة في تعزيز مسيرة الاستدامة بمختلف جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتبني أنظمة مستدامة ومتكاملة تراعي توفير خدمات ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات جميع المعنيين ما يعكس أهمية الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة وتقع في صميم عملياتها التشغيلية والخدماتية.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، أنه التقرير يعكس مواصلة الهيئة تنفيذ مشروعاتها في مجال الاستدامة خلال عام 2020 على الرغم من التحديات المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد-19. ومن أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل ..وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 ..وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انطلاقاً من رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 كما تعمل الهيئة على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء بيئة أكثر استدامة وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات".

واضاف أن الهيئة تتناول من خلال تقرير الاستدامة السنوي الحقائق الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ذات الصلة والتي تعكس التزاماتها طويلة المدى نحو الاستدامة ..مشيرا غلى أن التقرير يشكل مرجعاً مفيداً وشفافاً وموثوقاً لكل إنجازات الهيئة وجهودها على مدار عام كامل لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

وأوضح الطاير أنه على الرغم من انتشار جائحة كورونا واصلت عجلة عمل الهيئة دورانها لتنفيذ مشاريعها وأهدافها المستدامة ..ونجحت الهيئة في نوفمبر 2020 في تشغيل المرحلة الثالثة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميجاوات وفق نظام المنتج المستقل للطاقة /IPP/ بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل /مصدر/ ومجموعة "إي دي إف" الفرنسية باستثمارات بلغت 3.47 مليار درهم ..كما شهد العام 2020 تدشين مركز البحوث والتطوير في المجمّع ..وتواصل جهودها لتعزيز ورفع كفاءة شبكة المياه وقد حققت واحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه بنسبة 5.1%.

وتابع الطاير: "تم التعامل مع مشاريعنا الاستراتيجية التي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم بشكل فعّال لضمان استمرارية العمل وذلك بالتعاون مع ما يفوق العشرين ألف موظف من الموردين والمقاولين والشركات الأخرى حسب خطط العمل الموضوعة مسبقاً ..وقامت الهيئة بتقديم الدعم والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي لإجراء الفحوصات للموردين والمقاولين وكذلك تقديم التسهيلات بخصوص مرافق العزل والحجر لضمان انسيابية سير عمل المشاريع ..ومن أهم المشاريع الاستراتيجية التي نواصل تنفيذها مشروع المرحلة الرابعة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع تخزيني للطاقة الشمسية على مستوى العالم وتصل قيمته إلى نحو 16 مليار درهم ومشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتّا باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار درهم".

ويتناول تقرير الاستدامة عدداً من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والمتعاملين والطاقة والتغير المناخي والمياه وحماية البيئة والموظفين والمجتمع ..وتم إعداد التقرير وفق المعايير الدولية بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يعد أكبر مبادرات الاستدامة المؤسسية في العالم كما يتماشى تقرير الاستدامة مع توصيات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ /TCFD/.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تصدر تقريرها السنوي للاستدامة منذ عام 2013 وقد رسخت مكانتها في هذا المجال بانضمامها إلى المجتمع الذهبي التابع للمبادرة العالمية لإعداد التقارير وكذلك برنامج «رواد المعايير» الذي أطلقته المبادرة ويشمل 100 مؤسسة عالمية تبنت على الفور المعايير العالمية الجديدة لإعداد تقارير الاستدامة وذلك اعتباراً من تقرير الهيئة الرابع حول الاستدامة لعام 2016.