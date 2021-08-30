أهالي قرية أبو دياب غرب بقنا يطالبون بتوصيل مرشح مياه من النيل

بدلا من الترعة الملوثة

أرسل القارئ محمد جمال أبوزيد المقيم في قرية أبو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، شكوى من توصيل مرشح مياه من إحدى الترع التي يتم إلقاء الحيوانات النافقه بها ومياه الصرف الصحي.

وقال أبو زيد في شكواه: “نعاني نحن سكان قرية أبو دياب غرب مركز دشنا بمحافظة قنا من انشاء مرشح مياه داخل القرية ضمن مبادرة حياة كريمة وسوف يتم توصيله من ترعة الكلابية وهذه الترعة يتم إلقاء المواشي النافقة ومياه الصرف الصحي بها، ما يؤثر على الصحة العامة من أمراض خطيرة”.



وطالب أهالي القرية بتوصيل المرشح من النيل بدلا من تلك الترعة الملوثة.

للتواصل مع مقدم الشكوى 01014174640.

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