عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بدلا من الترعة الملوثة

أهالي قرية أبو دياب غرب بقنا يطالبون بتوصيل مرشح مياه من النيل

صدى البلد

أرسل القارئ محمد جمال أبوزيد المقيم في قرية أبو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، شكوى من توصيل مرشح مياه من إحدى الترع التي يتم إلقاء الحيوانات النافقه بها ومياه الصرف الصحي.

وقال أبو زيد في شكواه: “نعاني نحن سكان قرية أبو دياب غرب مركز دشنا بمحافظة قنا من انشاء مرشح مياه داخل القرية ضمن مبادرة حياة كريمة وسوف يتم توصيله من ترعة الكلابية وهذه الترعة يتم إلقاء المواشي النافقة ومياه الصرف الصحي بها، ما يؤثر على الصحة العامة من أمراض خطيرة”.

وطالب أهالي القرية بتوصيل المرشح من النيل بدلا من تلك الترعة الملوثة.

للتواصل مع مقدم الشكوى 01014174640.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم

ترشيحاتنا

رئيس فاكسيرا: نستهدف إنتاج 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا.. فيديو

الميزانية الجديدة.. أكبر خطر يهدد بقاء الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت

"التموين": توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة خلال 72 ساعة

حكم إعطاء المال لـ 60 مسكيناً بدلاً من الطعام.. الإفتاء تجيب

في أقل من دقيقتين.. 8 أبطال يسحبون أضخم طائرة شحن بالعالم.. فيديو

خالد قاسم: 100قيادة نسائية تتنافس للفوز ب 62 وظيفة بالمحليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

تحقيق عاجل في واقعة اختطاف طفل المحلة ..وتفاصيل جديدة تكشفها الأم

الرئيس السيسي يوجه بإقامة مجمع متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

رفض دعوى إلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

أنا أهلاوي ولكن.. مواجهة نارية بين أحمد مجاهد ورئيس الزمالك.. فيديو

الطفل المعجزة يقلد الزعيم ونجوم الكوميديا بطريقة ساخرة|فيديوجراف

فيديوجراف| إنها تقترب.. موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ