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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان طنان يشكون من تعنت شركة مقاولات في توصيل الصرف الصحي

صدى البلد

أرسل القاري عصام حسن شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من عدم توصيل الصرف الصحي بقرية طنان بالقليوبية.

وقال عصام حسن في شكواه: نعاني نحن سكان قرية طنان بالقليوبية من تعنت الشركة المنفذة للصرف الصحى، حيث بدأ العمل في المشروع من 2009 والقرية معظمها انتهت من التوصيل بالجهود الذاتية، وأحد المهندسين التابع لشركة المقاوﻻت رفض اﻻستجابة لتوصيل الصرف لـ 15 منزلا أي نصف الشارع ومنزلى منهم فتوجهت للنيابة الإدارية ببنها وتقدمت بشكوى ضده برقم 226 لسنه 2020 فى شهر سبتمر".

ووعدت النيابة بأنه سيتم بالتوصيل خلال شهر، ومر أكثر من عام كامل ولم ينفذ شئ فأرجو من المسئولين محاسبته على عدم اﻻستجابة والتنفيذ.. ولسياتكم جزيل الشكر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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