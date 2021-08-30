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رئيس التحرير
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أخبار العالم

خلال مأدبة عشاء..

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود الشيخ خالد آل نهيان بإطلاق المبادرات الإنسانية

صدى البلد

أقام عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حفل استقبال لـ الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها إلى البرلمان العربي في القاهرة.

 

حضر حفل الاستقبال سفراء الدول العربية المعتمدين لدى مصر والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.

 

وألقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي كلمة ترحيبية بسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مؤكدا حرص البرلمان العربي على تسخير كافة إمكاناته لدعم العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، مثمنا في الوقت ذاته جهود سمو الشيخ خالد آل نهيان بإطلاق العديد من المبادرات في مجال العمل التطوعي والإنساني لخدمة المجتمع.

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