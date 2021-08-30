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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممرض ينقذ حياة بابا الفاتيكان.. تفاصيل

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان الذي خضع لعملية جراحية الشهر الماضي، لمحطة الإذاعة الإسبانية COPE إنه يدين بحياته لممرض.

وتنشر الإذاعة الاسبانية مقابلة كاملة مع البابا يوم الأربعاء المقبل، وتم نشر مقتطف منها.

وقال البابا فرانسيس: "الممرض الذي أنقذ حياتي، شخص ذو خبرة كبيرة" ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى للقصة.

وعندما سُئل البابا عن حالته الصحية، ألقى نكتة، قائلاً: "في كل مرة يمرض فيها البابا، يهب نسيم أو إعصار".

كما ذكر البابا فرانسيس أن ممرضة أنقذت حياته مرة أخرى في عام 1957، عندما كان طالبًا في مدرسة اللاهوت، خضع لعملية جراحية في الرئة.

وفي 4 يوليو، خضع البابا لجراحة القولون الاختيارية في مستشفى Agostino Gemelli في روما وأمضى 10 أيام تحت رعاية الأطباء.

بابا الفاتيكان عملية جراحية البابا فرانسيس

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