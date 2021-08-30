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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد قاسم: 100قيادة نسائية تتنافس للفوز ب 62 وظيفة بالمحليات

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

تهتم وزارة التنمية المحلية بضخ دماء جديدة في المحليات ، كما تهتم بالعناصر النسائية وتحرص الي ضخ قيادات نساية ذات كفاءة عالية في كل حركة جديدة للمحليات.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، ان المسابقة الحالية لقيادات التنمية المحلية التي تم الانتهاء من المقابلات الشخصية لها، تضم 102قيادة.

واضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، انه بعد انتهاء المقابلات الشخصية ستستكمل باقي اجراءات المسابقة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 61 لسنه2016، و سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لكافة المتقدمين للمسابقة والذين انهوا أخر مراحلها بإجراء المقابلات الشخصية.


 

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك التنسيق مع بعض الجهات المعنية بالدولة خاصة الجهات الرقابية تمهيداً للإعلان عن النتيجة والتي من المتوقع أن تكون خلال الشهرين القادمين .

وكانت قد أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إنتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 1610 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات لاختيار 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى  ، وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة  و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة .

وقدم اللواء محمود شعراوى خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التي بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات لإختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة بعد توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة ومد الإعلان الرسمي للمسابقة لمدة شهرين لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين والذين وصل عددهم حوالى 2100 متقدم .

وأكد وزير التنمية المحلية أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة .

وأشار الوزير إلى أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على التعرف من المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على بعض خبراتهم الوظيفية ومقترحاتهم للتطوير سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم مناقشة المتقدمين أيضاً في بعض الموضوعات الخاصة بالمحليات ومن بينها مواجهة مشكلة القمامة والتطوير الإدارى والتصدي للفساد وتطوير الهياكل الإدارية وعمل الإدارات الهندسية والتحول الرقمى والحوكمة ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

وأكد اللواء محمود شعراوى التأكيد أن جميع المتقدمين الذين أجريت لهم المقابلات الشخصية  اجتازوا بعض الاختبارات في اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وشدد  " شعراوى على ان الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين  في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية .

خالد قاسم قيادة نسائية المحليات وزارة التنمية المحلية حركة جديدة للمحليات

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