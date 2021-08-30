كانت 50% في 2014.. الإسكان: 65% نسبة تغطية الصرف الصحي بالجمهورية

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن الدولة كان لديها مشكلة في الصرف الصحي، وذلك بسبب تعرض القطاع للإهمال لعقود طويلة.

وأضاف “الرفاعي”، في تصريحات له على قناة “الحدث اليوم”، أن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي وصلت إلي 65% مقارنة بـ 50% عام 2014.

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وأوضح الرفاعي، أنه في عام 2014 كان 79% فقط من سكان المدن لديهم صرف صحي، ولكن الدولة رفعت نسبة التغطية، فتبقي لدينا 4% فقط من مدن الجمهورية لم يتم تغطيتها بالكامل، مرجعا ذلك إلى أنهم كانوا قرى ولكن لأن تعدادهم السكاني ومساحتهم زادت فأصبحوا بقرارات سيادية مدن، ولذلك بدأ التنفيذ متأخرًا فيهم.

وأكد معاون وزير الإسكان، على أنه في نهاية عام 2022 سيكون الصرف الصحي في المدن يعمل بنسبة 100%.