كانت 50% في 2014.. الإسكان: 65% نسبة تغطية الصرف الصحي بالجمهورية

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن الدولة كان لديها مشكلة في الصرف الصحي، وذلك بسبب تعرض القطاع للإهمال لعقود طويلة.
وأضاف “الرفاعي”، في تصريحات له على قناة “الحدث اليوم”، أن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي وصلت إلي 65% مقارنة بـ 50% عام 2014.
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وأوضح الرفاعي، أنه في عام 2014 كان 79% فقط من سكان المدن لديهم صرف صحي، ولكن الدولة رفعت نسبة التغطية، فتبقي لدينا 4% فقط من مدن الجمهورية لم يتم تغطيتها بالكامل، مرجعا ذلك إلى أنهم كانوا قرى ولكن لأن تعدادهم السكاني ومساحتهم زادت فأصبحوا بقرارات سيادية مدن، ولذلك بدأ التنفيذ متأخرًا فيهم.
وأكد معاون وزير الإسكان، على أنه في نهاية عام 2022 سيكون الصرف الصحي في المدن يعمل بنسبة 100%.