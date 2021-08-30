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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشرف صبحي: جراج أهلي مدينة نصر يتواكب مع جهود الدولة في التطوير

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن جراج فرع النادي الأهلي بمدينة نصر يتواكب مع جهود الرئيس في عمليات التطوير والتوسعة في القاهرة وكافة المحافظات في مصر.

وأضاف صبحي: «جراج مدينة نصر توسعة وابتكار للحفاظ على الشكل العام والتطوير. واليوم تواجدنا مع محافظ القاهرة ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مشروع إنشائي جديد، الذي يتواكب مع جهود الدولة في عمليات التطوير».

جاء ذلك خلال حفل افتتاح جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وأقيم الجراج على مساحة كبيرة، ويستوعب 1000 سيارة تقريبًا، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

شهدت الاحتفالية حضور مجلس إدارة النادي الأهلي والقيادات التنفيذية وكباتن الفرق الرياضية المختلفة ولجانه للمشاركة في هذا الافتتاح، الذي انطلق في الخامسة مساء بحضور المسئولين عن شركة «أبناء سينا»، التي قامت بتنفيذ المشروع، وهي إحدى الشركات الوطنية الكبرى.

أشرف صبحي النادي الأهلي محافظ القاهرة محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلي

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