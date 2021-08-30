"التعليم" تختتم التصفية النهائية لمسابقة المعلم المثالي وتعلن أسماء الفائزين

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية للرواد المثاليين (معلمين) للمراحل الثلاث تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي)، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة من 21/8/2021 إلى 30/8/2021.

قال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن التصفيات النهائية للمسابقة تضمنت اختيار الرائد العام (مدير المدرسة) المثالي، والرائد (المعلم) المثالي، والإخصائى الاجتماعى المثالي (مسئول الاتحادات الطلابية) للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية، بهدف تشجيع الرواد العموم على امتلاك المعرفة وتوظيفها بصورة علمية ومنظمة لتلبية احتياجات الطلاب والمدرسة، والقيام بالأنشطة والبرامج الجديدة التى تدعم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للطلاب، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية إجرائية للمشكلات التى يعانى منها التعليم.

وأوضح أحمد موسى، أن التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام (مدير المدرسة) المثالى للمراحل الثلاث تمت وفقًا لعدة معايير منها: تقديم نموذج لمشروع ناجح تم تنفيذه داخل المدرسة، يتسم بالنزعة الابتكارية وأن يخدم العملية التعليمية ويسهم فى حل إحدى مشكلاتها ويحقق الأهداف العامة للاتحادات الطلابية والموضوع المحورى لهذا العام، وامتلاك رائد عام اتحاد طلاب المدرسة المهارات المهنية والحياتية والتكنولوجية، وقدرته على الاستفادة من بنك المعرفة واستثماره فى خدمة العملية التعليمية.

وبالنسبة لتصفيات مسابقة الرائد (المعلم) المثالى للمراحل الثلاث، أشار الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية إلى أن معايير المسابقة تضمنت: دور رائد الفصل فى اكتشاف ورعاية القيادات الطلابية، وتفعيل حصة الريادة، وكيفية تحقيق الهدف منها، وقدرته على توظيف مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية والريادة فى بناء الشخصية المتكاملة، بالإضافة إلى دوره فى تمكين القيادات الطلابية من الحكم الذاتى والإدارة الذاتية.

أما بالنسبة للتصفية النهائية لمسابقة الإخصائى الاجتماعى (مسئول الاتحادات الطلابية) المثالى للمراحل الثلاث، أوضح أحمد موسى أنها أجريت وفقًا لمعايير السمات الشخصية والمهارات المهنية والرقمية التى يمتلكها الإخصائى الاجتماعى، وتقديم بحث نظرى عن إحدى المشكلات التى تواجهه فى المجتمع المدرسى مع الطلاب، وإعداد برنامج للممارسة المهنية، ومدى إلمامه والتزامه بتطبيق القرار الوزارى 62، واستخدام منصات التعلم الذاتى، والسجلات، وكذلك أدوات ووسائل تفعيل الموضوع المحورى.

وأعلن أحمد موسى نتيجة تحكيم مسابقة الرائد العام المثالى (مديري المدارس) على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والتى أسفرت عن فوز كل من: جمال محمد السعداوى من محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول، إيهاب جمال حسنى من محافظة شمال سيناء بالمركز الثاني، وجيهان السيد عبد المقصود من محافظة بنى سويف بالمركز الثالث، وخالد فهيم بيومي من محافظة السويس بالمركز الرابع، وشاهيناز فتحي عبد الحميد من محافظة القاهرة بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية، فاز كل من بهاء الدين صبري من محافظة البحيرة بالمركز الأول، وزينب محمد الطاهر من محافظة القليوبية بالمركز الثاني، ووليد أحمد محمد من محافظة الوادي الجديد بالمركز الثالث، ومديحة محمد حسن من محافظة قنا بالمركز الرابع، وعاطف رشاد عباس من محافظة سوهاج بالمركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فاز كل من مجدي رجب يوسف من محافظة القليوبية بالمركز الأول، وجيهان طلعت قاسم من محافظة الشرقية بالمركز الثاني، وياسر محمد صابر من محافظة المنوفية بالمركز الثالث، ونجلاء أحمد محمود من محافظة السويس بالمركز الرابع، وأحمد إبراهيم سليمان من محافظة بنى سويف بالمركز الخامس.

كما أعلن أحمد موسى نتيجة تحكيم مسابقة الرائد المثالى (المعلم المثالى) على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والتى أسفرت عن فوز كل من: فكري عبد المنعم السعدنى من محافظة جنوب سيناء بالمركز الأول، ووسام محمود الحنفى من القاهرة بالمركز الثاني، وقناوى حسين أحمد من محافظة قنا بالمركز الثالث، وأسماء منصور عبد اللطيف من محافظة سوهاج بالمركز الرابع، وعزة عرفة ياقوت من محافظة الإسكندرية بالمركز الخامس.

أما في المرحلة الإعدادية، فاز كل من مروة عاطف عبد العزيز من محافظة الشرقية بالمركز الأول، ونجلاء محمود أحمد من محافظة دمياط بالمركز الثاني، وريم أمين مصطفى من محافظة مطروح بالمركز الثالث، وداليا عادل أنور من محافظة أسيوط بالمركز الرابع، ومحمد أحمد إبراهيم من محافظة جنوب سيناء بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الابتدائية، فاز كل من صفاء محمود موسى من محافظة الأقصر بالمركز الأول، وماجد ملاك زارع من محافظة المنيا بالمركز الثاني، وشيرين السيد سعد من محافظة الشرقية بالمركز الثالث، وعبد الله عبد العزيز الشناوى من محافظة جنوب سيناء بالمركز الرابع، وإيمان عبد القادر عبد السلام من محافظة الإسكندرية بالمركز الخامس.

وأما عن نتيجة التصفية النهائية لمسابقة الإخصائي الاجتماعي مسئول الاتحادات الطلابية المثالي، فقد فاز في المرحلة الثانوية بالمركز الأول أميرة أحمد إبراهيم سعدون من محافظة الشرقية ، وبالمركز الثاني فازت هايدي جمال ناشد من محافظة المنيا، وبالمركز الثالث فازت زهراء محمد علي الحلو من محافظة الغربية، وبالمركز الرابع فازت رحاب إبراهيم عثمان سلامة من محافظة القليوبية، وبالمركز الخامس رضا إبراهيم سعد من محافظة المنوفية.

وبالنسبة للتصفية النهائية في المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول أمينة أبو زيد محمد من محافظة الدقهلية، وبالمركز الثاني فازت هبه عبد الرحيم عبد الحميد من محافظة البحيرة، وبالمركز الثالث فازت نهي محمد الدقن من محافظة المنوفية، وبالمركز الرابع فازت نجلاء نبيل كمال من محافظة الفيوم، وفازت بالمركز الخامس مرفت زكريا حنا من محافظة المنيا.

وأسفرت النتائج في المرحلة الابتدائية عن فوز خضرة حلمي السيد من محافظة الغربية بالمركز الأول، وكريمة حسين أحمد سلامة من محافظة المنوفية بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث فازت وفاء رمضان علي صقر من محافظة البحر الأحمر، وأمل أبو الفضل عثمان من محافظة قنا بالمركز الرابع، أما المركز الخامس فقد فاز به سيد أحمد عبدالله محمد من محافظة الوادي الجديد.