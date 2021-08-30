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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد الانتهاء من التفاصيل الفنية.. مدبولي لـ رئيس سيمنس: القطار السريع إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل.. ويؤكد: مشروعات الشركة تأتي تتويجا للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
  • رئيس الوزراء يشيد بالتعاون المثمر مع الشركة المنفذة بما يؤكد عمق العلاقات
  • وزير النقل: يستعرض الجوانب الفنية لتفاصيل المشروع الأخيرة 
  • مايكل بيتر: المشروع يمثل إضافة محورية لنا 

 

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية، وحضر المقابلة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة "سيمنس" للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

 

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر. 

 

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتى تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

 

من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيداً في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة "سيمنس" من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل. 

 

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكداً على ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.

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