وزير الشباب والرياضة يتابع الطفرة الإنشائية في نادي النادي بشيراتون

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فرع نادي النادي " The Club 2" بشيراتون، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية والتطويرية الأعمال التي تتم في النادي، والوقوف على ما تم إنجازه داخل النادي ، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من كافة المرافق والمنشآت، وخاصة تلك المتعلقة بتقديم خدمات للجمهور.

واطلع وزير الشباب والرياضة علي كافة المستجدات والأعمال التنفيذية ، ووجه بسرعة الإنتهاء منها في المواعيد المحددة لذلك ، مشيراً إلى أن سلسلة فروع نادي النادي بالسادس من أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، ستصبح إضافة كبيرة للبنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري .

ويتضمن مشروع نادى النادى بشيراتون مبنى إداريا مزودا بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبيا، وجيم رياضيا، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحالا تجارية.