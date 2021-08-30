عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأسطورة النيجيرية بابانجيدا: محمد صلاح الأبرز لسد فراغ مرحلة ما بعد ميسي وكريستيانو

صدى البلد

أكد تيجاني بابانجيدا نجم المنتخب النيجيري وفريق اياكس امستردام الهولندي السابق أن الدولي المصري محمد صلاح هو اللاعب الافريقي الأبرز للحصول على جائزة افضل لاعب بالعالم في مرحلة ما بعد اعتزال الثنائي كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي.

 

وعن رؤيته لقرعة نهائيات كأس أمم افريقيا المقبلة في الكاميرون، قال بابانجيدا في تصريحات خاصة عبر زووم ببرنامج السادسة على قناة النادي الاهلي: "مواجهة نيجيريا مع مصر في دور المجموعات بالكان ستكون صعبة للغاية"، مضيفا: "منتخب نيجيريا يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي، ومصر تمتلك جيلا رائعا على رأسهم صلاح".

 

واكد اسطورة "النسور الخضراء" انه كان محظوظا باللعب ضمن الجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا لكن حاليا الفريق يعاني.. مرشحا منتخبات مصر والجزائر الذي يمتلك شخصية كفريق وغانا والكاميرون للمنافسة على لقب امم افريقيا المقبلة.

 

وعن تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، شدد تيجاني على أن منتخبات مصر والكاميرون والجزائر وغانا بالاضافة الى نيجيريا من اهم المرشحين للصعود لكأس العالم.. ملمحا ان منتخب مصر الحالي يمتلك لاعبين مميزين قادرين على الوصول الى ابعد نقطة في المونديال المقبل.

ترشيحاتنا

لوكي لوما.. مدينة أملج السعودية جنة الله على الأرض

كلاكيت تاني مرة.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بطنطا.. وأهلها: اتخطفت

سعر الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

خاص| بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 4.5 طن معسل بـقيمة 278 ألف جنيه

بأمر بايدن.. أمريكا تستعين بسفيرها السابق لدى إسرائيل كمنسق جديد للملف الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

مفاجأة.. أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا منذ أيام

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

تحقيق عاجل في واقعة اختطاف طفل المحلة ..وتفاصيل جديدة تكشفها الأم

بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

أنا أهلاوي ولكن.. مواجهة نارية بين أحمد مجاهد ورئيس الزمالك.. فيديو

الطفل المعجزة يقلد الزعيم ونجوم الكوميديا بطريقة ساخرة|فيديوجراف

فيديوجراف| إنها تقترب.. موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ