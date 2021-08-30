الأسطورة النيجيرية بابانجيدا: محمد صلاح الأبرز لسد فراغ مرحلة ما بعد ميسي وكريستيانو

أكد تيجاني بابانجيدا نجم المنتخب النيجيري وفريق اياكس امستردام الهولندي السابق أن الدولي المصري محمد صلاح هو اللاعب الافريقي الأبرز للحصول على جائزة افضل لاعب بالعالم في مرحلة ما بعد اعتزال الثنائي كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي.

وعن رؤيته لقرعة نهائيات كأس أمم افريقيا المقبلة في الكاميرون، قال بابانجيدا في تصريحات خاصة عبر زووم ببرنامج السادسة على قناة النادي الاهلي: "مواجهة نيجيريا مع مصر في دور المجموعات بالكان ستكون صعبة للغاية"، مضيفا: "منتخب نيجيريا يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي، ومصر تمتلك جيلا رائعا على رأسهم صلاح".

واكد اسطورة "النسور الخضراء" انه كان محظوظا باللعب ضمن الجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا لكن حاليا الفريق يعاني.. مرشحا منتخبات مصر والجزائر الذي يمتلك شخصية كفريق وغانا والكاميرون للمنافسة على لقب امم افريقيا المقبلة.

وعن تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، شدد تيجاني على أن منتخبات مصر والكاميرون والجزائر وغانا بالاضافة الى نيجيريا من اهم المرشحين للصعود لكأس العالم.. ملمحا ان منتخب مصر الحالي يمتلك لاعبين مميزين قادرين على الوصول الى ابعد نقطة في المونديال المقبل.