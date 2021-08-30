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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح جراج النادي الأهلي بفرع مدينة نصر

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال التشييد به ، بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي.


قدم الدكتور أشرف صبحى التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والأعضاء على افتتاح الجراج والذى يضاف إلى رصيد البنية الأساسية المتوفرة بالنادى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالطفرة الإنشائية والتطويرية التى يشهدها النادي الأهلي فى عهد مجلس الإدارة الحالى، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره فى إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع فى مختلف الألعاب .

وقال صبحي: "چراچ مدينة نصر مشروع إنشائي جديد يحدث على أرض الواقع  يشمل توسعه وإبتكار  وتطوير مع الحفاظ على الشكل العام يتواكب مع جهود الدولة في عمليات التطوير " .

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لكافة الأندية والمؤسسات الرياضية في مزيد من البنية الأساسية التي تخدم الرياضة المصرية ويعود بالنفع علي المنتخبات الوطنية وظهور أبطال في كافة الألعاب الفردية والجماعية وذلك فى ضوء الرعاية والدعم الغير المسبوق الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها.

وأوضح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، أن افتتاح جراج فرع مدينة نصر حلم طال انتظاره، وهو أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تحقيق أفضل الخدمات التي تليق بجماهير وأعضاء النادي، بما يتواكب مع النهضة الإنشائية وعمليات التنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الخطيب أن عملية التنمية التي تشهدها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدفع مجلس إدارة الأهلي إلى العمل بقوة لاستكمال هذه المشروعات الضخمة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خالد عبد العال محافظ القاهرة محمود الخطيب الأهلى

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