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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

اعتزال جهاد جريشة
اعتزال جهاد جريشة

أعلن جهاد جريشة  رسميا اعتزاله التحكيم بعد فترة طويلة قضاها في الملاعب. سجل جهاد جريشة ملئ بالمباريات المهمة على المستوي المحلي والقاري والعالمي ، في ظل تمتع جريشة بقدرات تحكيمية جيدة.

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جريشة قال إنه فضل الاعتزال وهو في قمه مستواه، وأراد الخروج من التحكيم من الباب الكبير وحقق ذلك بالتواجد في نهائي البطولة العربية ، وأنه راض بشكل تام عن مسيرته التحكيم في ظل مشاركات قارية وعالمية ، وقال إنه سيواصل العمل في مجال إدارة التحكيم.


وعن أفضل حكم مصري الآن في الساحة، قال الأفضل الذي سيتواجد في نهائيات كأس العالم . وعن أسوأ مباراة أدارها كانت مبارة الزمالك والمقاصة الشهيرة، والتي لم يرى لمسة يد مدافع المقاصة ولم يرها حامل الراية أيضا.

نهائي دوري الأبطال

وقال إن أفضل مباراة أدارها، قال جهاد جريشة كانت بين  اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال جهاد جريشة إنه تعرض للظلم من قبل أحمد أحمد عندما تم ايقافي بعد مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري الأبطال، لكن الله نصفه بعدما جلس أحمد أحمد في بيته وتمت اقالته من منصبه.


وعن مثله الأعلى قال جهاد جريشة إن الحكم الإنجليزي كلاتنبرج هو مثلي الأعلى واعتز به كحكم كثيرا.


قال إنه رفض إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأنها ليس هدفه الرئيسي، وأنه حقق هدفه بالتحكيم في مباريات دولية وقارية.

وللمزيد حول اعتزال جهاد أبو جريشة التحكيم.. تابع الفيديوجراف التالي:

جهاد جريشة اعتزاله التحكيم نهائي البطولة العربية مشاركات قارية وعالمية نهائيات كأس العالم

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