رسميا .. مختار مختار مديرا فنيا لـ غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن التعاقد مع مختار مختار مديرا فنيا للفريق لخلافة خالد عيد استعدادا للموسم الكروي الجديد .

ويعاون مختار مختار عبد الله رجب في منصب المدرب العام، وأسامة محمد وعمرو رمضان في منصب المدرب المساعد، وعصام عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى، وسعيد عبد العظيم معداً بدنياً.

وجاء رحيل خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة بعد سوء النتائج فى المباريات الأخيرة ، ولكنه نجح في قيادة الفريق إلى البقاء في الدوري الممتاز.

واكتسح فريق بيراميدز منافسه غزل المحلة بنصف دستة أهداف، فى المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ34 والأخيرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 34 عن طريق إسلام عيسى .

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 39 عن طريق إبراهيم عادل .

وتمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 48 عن طريق إبراهيم عادل .

ونجح ابراهيم عادل فى أحراز الهدف الرابع لـ بيراميدز وهاتريك له خلال المباراة فى الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني .

واستطاع بيراميدز فى تسجيل الهدف الخامس فى الدقيقة 69 عن طريق محمود صابر .

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 81 عن طريق ابراهيم حسن من تسديدة من وسط الملعب فتسكن الشباك على الفور .