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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسماعيل يوسف: مجلس مرتضى قام بتكوين فريق الزمالك..وكارتيرون صالح الجمهور بالدوري

اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف

أكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك الأسبق، أن كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  صالح الجمهور بعد حصوله على لقب الدوري المصري الممتاز .

وقال إسماعيل يوسف لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "يُحسب لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور تكوين الفريق الحالي للزمالك، ضم لاعبين مميزين، واستقدام مدرب مميز مثل باتشيكو، الذي قدم أداء طيبا، ليأتي بعد ذلك كارتيرون ليكمل المشوار.

وأضاف: كارتيرون أغضب جمهور الزمالك وأنا أحدهم،  بسبب رحيله الغريب عن الفريق في ولايته الأولى والتي لم يكن لها سبب نهائيا، ولكنه استطاع أن يصالح جزء كبير من جمهور بعد حصوله على لقب بطولة الدوري العام.

وفى سياق  متصل حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصفقات الصيفية التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وطلب المدير الفني التعاقد مع مدافع وطلب ضم محمود شبانة لاعب أسوان، في حين عرضت الإدارة على المدرب التعاقد مع أحمد أيمن منصور.


وفي نفس الوقت طلب الفرنسي كارتيرون التعاقد مع لاعب وسط أجنبي في حين تتمسك اللجنة الفنية والإدارة بالتعاقد مع محمود دونجا لاعب وسط بيراميدز وعبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق. 


ويسعى الزمالك لتدعيم خط الهجوم وطلب المدير الفني ضم ناصر منسي مهاجم فريق بيراميدز، في حين تم عرض أسم أحمد عاطف مهاجم فريق دجلة على المدير الفني.

اسماعيل يوسف الزمالك كارتيرون الدوري المصري الممتاز مرتضى منصور

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