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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب يشارك في 19 منها.. 22 سباقا في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

بطولة العالم للناشئين
بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

أعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار - رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات نائب رئيس الاتحاد الدولي - تفاصيل منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن منافسات البطولة ستشهد إقامة 22 سباقا بواقع 11 سباقا للناشئين و11 سباقا للناشئات. 


وكشف عزام أن المنتخب الوطني للدراجات سيخوض 19 سباقا بواقع 10 سباقات لفئة الناشئين و9 سباقات لفئة الناشئات.

 

وأوضح أن منتخبنا الوطني" ناشئين وناشئات" سيشارك في منافسات سباقات السرعة الفرقية للفرق ، وفِي منافسات فردي الاسكراتش ، الاسبرنت ، الكيرين ، الاقصاء ، الاومنيوم ، النقاط ، ضد الساعة والمطاردة الفردية ، بينما يشارك منتخبنا للناشئين في منافسات الماديسون للفرق، علما بأن المنتخب لن يشارك في سباق المطاردة الفرقية سواء على مستوى الناشئين أو الناشئات. 


وأشار عزام إلى أن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة العالم تضم 12 لاعبا ولاعبة وهم:


عبدالله عفيفي - محمود بكر- يوسف شريف - بيجاد شريف - مهاب عزيز- خالد علام - عبد الرحمن فهيم - عبادة محمود- حبيبة السيد - شهد سعيد- مريم عاصم- بسملة رامي تحت قيادة الكابتن محمد ابراهيم المدير الفني للمنتخب.

الدكتور وجيه عزام اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبدالله عفيفي

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