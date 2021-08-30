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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسماعيل يوسف عن أزمة شيكابالا: عايزينه يبطل كورة

شيكابالا
شيكابالا

استنكر إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الأسبق، ماحدث خلال حفل تسليم درع الدوري الممتاز عقب مباراة البنك الأهلي والزمالك وتحديدا مع شيكابالا قائد الفريق.

وقال تيجانا لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: “ماحدث يوم تسليم درع الدوري أمر مهين لا يليق باسم مصر التي نظمت بطولات كبيرة آخرها بطولة إفريقيا وكنا على قدر المسئولية وقدمنا نموذج مشرف في ذلك الوقت”.

وأردف: “ولكن ماحدث مع الزمالك لا يليق، كان هناك أشخاص داخل الملعب ليس لهم علاقة بالفريق، ولا أستطيع أن ألوم شيكابالا على ما فعله من أجل لاعبين شاركوا مع الزمالك”.


وتابع: “تصريحات أحمد مجاهد تبرئ شيكابالا فيما نسب إليه من تعدى بالألفاظ، تم نفي هذا الأمر تماما”.

واستطرد: "عقوبة شيكابالا قاسية وغير مفهومة، هل المقصود ان يبطل كورة!، لا استطيع فهم ماحدث ولا أجد تبريرا لتلك العقوبة.

اسماعيل يوسف نادي الزمالك الدوري الممتاز البنك الاهلي شيكابالا

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إسماعيل يوسف عن أزمة شيكابالا: عايزينه يبطل كورة

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